Наталья Курина — председатель Комитета семей воинов Отечества Новосибирской области, мать офицера Даниила Курина, погибшего в первые дни специальной военной операции. В интервью изданию «Эксперт Сибирь» Наталья рассказала, как работа в комитете помогает справляться с болью утраты, почему российские женщины — это надёжный тыл СВО, и что на самом деле важно бойцам на фронте.

— Вы посоветуете матерям, которые переживают за сыновей на СВО, пойти работать в комитет?

— Конечно. У нас работают юристы, оказывают бесплатную помощь. Но, обращаясь за помощью, человек всегда получит и духовную поддержку: его выслушают, поймут. А поймут почему? Потому что в комитете работают такие же мамы, как тот, кто к нам приходит.

За почти четыре года — 6 000 обращений только по юридической помощи. У нас 18 групп взаимопомощи и поддержки семей. Их ведут представители нашего комитета — семьи участников СВО. Я была на мероприятии в Москве, когда наш президент Владимир Владимирович Путин в знак почтения матерей участников специальной военной операции поднял зал. Это очень важно для матери, потому что каждая мать сегодня понимает: когда её военнослужащий там, он защищает свою семью, своих близких, родных. И мамам нужно гордиться своими сыновьями. Понимаете, это такая большая гордость и честь — что твой сын занят самым важным делом: сохранением, спасением мира и будущего нашей России.

— Работа в комитете помогает справиться с болью?

— Работа в комитете подавляет боль. Нам часто говорят: «Абстрагируйтесь». Для меня работа, для многих наших девочек, таких же, как я, работа спасает. Когда ты помогаешь другим и есть результат. Человек видит, что есть для чего жить, есть куда идти, — для нас это очень важно, это помогает.

— Изучая работу вашей организации, я вижу очень много женщин, которые большинство времени живут поддержкой наших бойцов. Можем ли мы говорить о настоящем женском фронте?

— Есть фронт, СВО, а вот тыл — российские женщины. И сегодня я бы посоветовала органам государственной власти, исполнительной власти обратить внимание, насколько большое волонтёрское движение организовано у нас на всех территориях. Закончится СВО — и эта женская сила освободится, и будет иметь огромный потенциал. Ведь мы знаем, что женская мягкая сила всегда достигает своей цели. А куда им дальше? Что им делать? Это же настоящие помощники государства. И об этом не нужно забывать — нужно планировать, куда эту энергию, настоящую, добрую, желающую что-то делать, дальше пустить в нужные моменты. Вы посмотрите, сколько движений у нас создано матерями и жёнами. Мать — это тот человек, который будет нести всю жизнь то светлое о сыне. У нас пишут портреты, делают книги памяти, книги славы, где мы говорим о действующих, о наших героях. Мы ими гордимся.

— Если бы вы могли обратиться на федеральный уровень власти с предложением о поддержке семей воинов-защитников Отечества, какую инициативу вы бы предложили?

— Я бы привлекла внимание к нашему федеральному пилотному проекту «Здоровье своих». Его предложил Комитет семей воинов Отечества, и в него вошла Новосибирская область. Это чат в «МАКС», где участники специальной военной операции, члены их семей могут задать вопрос здесь и сейчас. Модерирует этот чат Минздрав, медико-социальная экспертиза и Социальный фонд страхования. Есть ситуации, где человек не знает, куда пойти с вопросами, и может в этом чате узнать ответы. Он работает с 9:00 до 19:00 ежедневно, кроме выходных, и в среднем ответ в новосибирском чате «Здоровье своих» составляет 59 минут. Мы это отслеживаем. И сегодня мы слышим от тех, кто пользуется этими услугами, что наконец-то появился нормальный информационный чат, где можно найти ответ на свой вопрос и нам помогут. Казалось бы, уже всё сделано в информационном плане, но всё-таки не хватает размаха. И здесь дистанция сокращается: ты ошибочно пошёл в одну организацию, тебе говорят: «Надо вам не сюда, надо сходить туда, оттуда ещё куда-нибудь». А здесь вопросы, которые волнуют наши семьи, решаются быстро. И это очень важно.

— Вы упомянули про сентиментальную помощь фронту: открытки, рисунки, вязаные вещи — всё, что связано с эмоциональным посылом бойцу. Насколько это важно, как на это реагируют на фронте?

— Бойцы на фронте на это реагируют самым лучшим образом. Это реально имеет значение. Знаете, у нас был воин, который рассказал такой момент. После выполнения боевой задачи забежал в закрытое укрытие, лёг отдохнуть и на потолке увидел рисунок своей дочери. Представляете? Он его не получал, не видел ранее. И говорит: «Счастью моему просто не было предела». И каждая мама, и каждая жена надеется, что именно её письмо попадёт её близкому человеку или товарищу.

Буквально сегодня мы опубликовали в своём канале: Коченевский КСВО — несколько видео, на них ящик с вязаными игрушками, где боец говорит: «Спасибо нашим мамам, всем, кто вязал эти игрушки, сейчас в подразделении мы разнесём и раздадим их всем».

— Хотите ли вы обратиться к коллегам из КСВО в преддверии Дня матери?

— Хочу сказать большое спасибо всем представительницам Комитета семей воинов Отечества — мамам и жёнам. Девочки, женщины, вы сегодня делаете большое дело. На ваших плечах лежит помощь тем, кому труднее. Мы можем помочь друг другу и другим людям. Вы собираете гуманитарную помощь, проводите душевные встречи, приглашаете священнослужителей, приглашаете экспертов, которые помогают нашим мамам, жёнам, отцам в самых важных и сложных вещах. У вас большое сердце и большая душа. Если взять нашего федерального лидера Юлию Александровну — тоже пример матери. У Юлии Александровны шесть детей, при этом она успевает своим душевным теплом согреть многих, выстроить так систему, чтобы каждому дать заботу. Любая общественная организация — Комитет семей воинов Отечества, Ассоциация ветеранов специальной военной операции и многие-многие другие — на самом деле это помощники государства, которые здесь, на земле, общаясь с равными людьми, видят, что можно подсказать и сделать. Ваш труд очень важен для страны.