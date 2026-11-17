Мэрия Новосибирска признала незаконной вырубку 436 деревьев в Сосновом бору. Ущерб оценили в 4,16 млн рублей.

Работы, по данным муниципалитета, проводились без разрешительных документов. Городское управление природоохранной деятельности направило обращение в прокуратуру, а в действиях неизвестных лиц усмотрели признаки преступления.

При этом ранее другой департамент мэрии заявлял, что незаконная вырубка не подтверждена, а участок не относится к городским лесам. Ответ муниципалитета Сиб.фм предоставил представитель инициативной группы по защите бора Денис Катаев.