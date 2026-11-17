Жители дома № 2 на улице Толбухина в Новосибирске с мая жалуются на регулярные затопления подвала горячей водой.

По словам старшей по дому Светланы, в последние дни там скопился кипяток, из-за чего опасно заходить в помещение: рядом находятся электропровода и оборудование. Жильцы опасаются появления плесени и отмечают, что во время откачки воды в квартирах становится холоднее.

В СГК сообщили Сиб.фм, что 15 ноября устранили одно повреждение теплосети. На месте продолжают откачивать воду и готовятся устранить ещё два дефекта.