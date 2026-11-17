СК и прокуратура проверяют заявление Анны Гуриной, вдовы фермера из Татарска Дениса Гурина.

Она просит установить, подделывали ли документы, использованные в уголовном деле против её мужа, и проверить возможное давление на свидетелей, сообщает Сиб.фм.

По словам вдовы и её юриста, в материалах есть расхождения в датах, копии вместо оригиналов и спорные сведения об уничтожении зерна.

Региональное управление СК отменило ранее вынесенный отказ в возбуждении дела о служебном подлоге и направило материалы на дополнительную проверку.

Денис Гурин умер в сентябре 2025 года. Обстоятельства и утверждения семьи требуют проверки.