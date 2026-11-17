Самым дорогим направлением в новосибирских вузах стала стоматология: обучение в НГМУ в 2026 году стоит 542 430 рублей в год — на 93 тысячи больше, чем годом ранее.

Также заметно выросли цены на юриспруденцию по совместной программе НГУЭУ и МГИМО — до 490 тысяч рублей, а в НГУ лечебное дело обходится в 310 тысяч рублей в год.

По данным «Эксперт Сибирь», за год обучение подорожало в среднем на 12%, а в 2027 году ожидается новый рост цен. Одновременно усиливается конкуренция за места: в НГУ конкурс достиг 8,2 человека на место, а проходные баллы по востребованным направлениям продолжают расти.