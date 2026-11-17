Фонд «Ангаро-Енисейская Долина» и ООО «Новосибирск Экспоцентр» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Одной из площадок для развития промышленных связей станет форум-выставка «Добыча. Обогащение. Модернизация» (ДОМ–2027), который пройдёт в Новосибирске с 17 по 19 марта 2027 года.

Участники планируют обсудить технологические задачи, наладить контакты между предприятиями и научными организациями и отобрать проекты для производственных цепочек Ангаро-Енисейского кластера по переработке цветных, редких и редкоземельных металлов.