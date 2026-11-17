В Новосибирске завершается активная фаза реализации муниципальной программы «Зеленый Новосибирск» за 2026 год. С начала года в городе высажено свыше 30 тысяч деревьев и кустарников.

Об итогах обновления городского зеленого фонда в своем канале МАХ рассказал мэр Максим Кудрявцев.

Масштабное озеленение велось сразу по нескольким направлениям и охватило все районы города. Благодаря усилиям образовательных учреждений высажено свыше 12,5 тысяч растений, включая многолетние цветы. Подведомственные учреждения департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии посадили 11,7 тысяч саженцев. Силы районных администраций позволили высадить еще 6,2 тысячи деревьев и кустарников. Активное участие в улучшении среды приняли и территориальные общественные самоуправления (ТОСы), обновившие дворы и скверы шестью сотнями саженцев.

Девелоперы в рамках выполнения экологических обязательств, компенсировали воздействие на среду, высадив 1 278 новых деревьев и 38 247 кустарников. При этом, как отметил Максим Кудрявцев, работа не ограничивается только новыми посадками. В городе ведется системная забота о существующем зеленом фонде: специалисты оценивают состояние насаждений, проводят восстановительные мероприятия, а аварийные деревья оперативно заменяют с обязательной компенсационной высадкой.

Важным шагом в развитии городской среды стало обновление муниципального питомника. В этом году там заложили более 250 саженцев на доращивание, завершают монтаж современной системы полива и строят первую очередь тепличного комплекса. Собственный посадочный материал позволит не зависеть от внешних поставщиков и будет использован для дальнейшего озеленения, которое является неотъемлемой частью комплексного благоустройства новых общественных пространств.