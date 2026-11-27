Аграрии Новосибирской области по итогам уборочной кампании собрали более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Часть урожая регион намерен реализовать за рубежом: объем поставок на экспорт может приблизиться к 1 млн тонн. Об этом губернатор Андрей Травников рассказал 27 ноября во время прямого эфира на телеканале ОТС.

По словам главы региона, нынешний урожай уступает прошлогоднему по объему, однако его качество остается высоким. Почти половина собранного зерна приходится на пшеницу, востребованную на рынке.

Травников напомнил, что Новосибирская область уже несколько лет обеспечивает собственные потребности в основных видах растениеводческой продукции, включая зерновые и технические культуры. Поэтому сейчас перед аграрным сектором стоят другие задачи — повышать качество урожая и увеличивать доходы от его реализации.

Губернатор подчеркнул, что более качественная продукция позволяет сельхозпроизводителям рассчитывать на выгодные цены. Несмотря на то что нынешний результат не стал рекордным, регион полностью обеспечил себя продовольствием и получил возможность отправить на экспорт значительные объемы зерна — вплоть до 1 млн тонн.