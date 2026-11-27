В Новосибирской области уменьшили размер единовременной выплаты для граждан, заключающих контракт с Минобороны. Теперь из регионального бюджета военнослужащим перечисляют 1,6 млн рублей. С учетом федеральной поддержки общая сумма составляет 2 млн рублей. Об этом в интервью Сиб.фм рассказал заместитель губернатора региона Евгений Прохоренко.

Он напомнил, что летом финансовая поддержка для будущих военнослужащих была выше. Тогда регион выплачивал 2,5 млн рублей, а Минобороны дополнительно предоставляло 400 тысяч. Таким образом, общая сумма достигала 2,9 млн рублей.

По словам Прохоренко, несмотря на сокращение региональной составляющей, область старается обеспечить своевременное поступление денег. Он отметил, что в некоторых субъектах страны из-за нехватки бюджетных средств возникают задержки с перечислением региональных выплат.

Замгубернатора не стал отрицать, что подобные ситуации случались и в Новосибирской области, однако назвал их единичными. Чаще всего сложности возникают, когда контракт оформлен в одном регионе, а регистрация военнослужащего находится в другом. В таких случаях для назначения выплаты приходится дополнительно запрашивать необходимые документы.

Если же контракт заключен непосредственно в Новосибирской области, процедура проходит быстрее благодаря электронному взаимодействию региональных ведомств.

Как уточнил Прохоренко, деньги перечисляют после того, как министерство труда получает подтверждение о прибытии военнослужащего в воинскую часть. После этого региональная и федеральная выплаты поступают на счет в течение нескольких дней.