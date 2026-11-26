В Новосибирской области сообщили о смерти Станислава Липского, который на протяжении 27 лет возглавлял региональный облпотребсоюз. О кончине бывшего руководителя организации сообщил губернатор Андрей Травников в своём канале в мессенджере МАКС.

Профессиональный путь Липского в сфере потребительской кооперации начался в 1959 году. За десятилетия работы он прошёл несколько карьерных ступеней: занимал должности заместителя и первого заместителя председателя правления облпотребсоюза, руководил управлением торговли и хлебопекарной промышленности, а также работал заместителем председателя Новосибирского облисполкома.

В январе 1989 года Липский стал председателем Новосибирского облпотребсоюза и руководил организацией в течение 27 лет.

За вклад в развитие отрасли он получил ряд государственных, региональных и ведомственных наград. Ему также было присвоено почётное звание «Заслуженный работник торговли Российской Федерации».