Власти Новосибирска рассматривают возможность введения режима повышенной готовности в связи с участившимися случаями появления медведей возле населённых пунктов Сибирского федерального округа. Проект соответствующего постановления разместили на официальном сайте городской администрации.

В случае принятия документа к работе в особом режиме привлекут городской департамент по чрезвычайным ситуациям, единую дежурно-диспетчерскую службу и аварийно-спасательные подразделения.

Одной из основных задач станет оперативное информирование городских служб о появлении диких животных. Диспетчеры должны будут передавать сведения районным администрациям, подразделениям мэрии и полиции.

Отдельные меры предусмотрены для образовательных учреждений. Департаменту образования поручат ограничить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, особенно в лесопарковых зонах. Кроме того, в школах и других учреждениях планируют организовать инструктажи по безопасности, а памятки о правилах поведения при встрече с медведем разместить в родительских чатах.

Изменения могут затронуть и городскую культурную и спортивную жизнь. Мероприятия, запланированные на открытых площадках в лесопарках, предполагается отменять либо переносить в закрытые помещения.

Районным администрациям также предстоит отслеживать ситуацию на своих территориях и предупреждать жителей и посетителей города о необходимости временно воздержаться от прогулок в расположенных поблизости лесных массивах.

Когда именно планируется ввести режим повышенной готовности, в опубликованном проекте постановления пока не уточняется.