Последние дни ноября и начало декабря в Новосибирске могут пройти под знаком снегопадов и похолодания. Согласно предварительным данным сервиса Meteofor, осадки ожидаются с 30 ноября по 6 декабря.

В дневное время температура воздуха, по прогнозу, составит от −6 до −12 градусов. Ночью станет еще холоднее: морозы могут достигать −13 градусов.

Непогода, вероятно, задержится в городе на несколько дней. Снег на дорогах может привести к образованию наката и ухудшению видимости. Водителям рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок.

При этом прогноз на неделю вперед пока остается предварительным. Данные о температуре и осадках могут измениться, поэтому более точная информация появится ближе к началу декабря.