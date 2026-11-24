Синяки обычно появляются после ударов, но если они возникают от легкого прикосновения или их количество растет, это сигнал о проблемах в организме. Как рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор» Ольга Титаренко, причиной могут быть лекарства.

Аспирин, антикоагулянты, некоторые обезболивающие и кортикостероиды влияют на свертываемость или истончают кожу. Также нехватка витаминов С и К, хотя принимать их без анализов не рекомендуется. Тромбоциты, отвечающие за «ремонт» сосудов, при сбоях в работе тоже провоцируют гематомы. К более редким факторам относят васкулит и патологии костного мозга.

Эксперт советует идти к врачу, если синяки возникают на животе, спине или лице, а также при появлении петехий — мелких точек, не бледнеющих при нажатии. Срочная помощь нужна при кровоточивости десен, обильных менструациях, слабости и температуре. На приеме терапевт назначит анализ крови и коагулограмму. Фотографируйте новые гематомы, но никогда не отменяйте назначенные препараты самостоятельно.