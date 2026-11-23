По предварительным данным Госавтоинспекции, 70-летний мужчина управлял автомобилем Renault Sandero и направлялся из Довольного в сторону Здвинска. Во время движения водитель потерял контроль над машиной. Иномарка съехала с дороги в кювет и перевернулась.

В результате происшествия 70-летняя женщина, находившаяся в салоне в качестве пассажира, получила смертельные травмы. Она скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители выясняют причины и все обстоятельства аварии.