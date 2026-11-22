Новосибирские спортсмены вошли в сборную России по плаванию на короткой воде — это рекордное представительство региона, сообщает ОТС.

Турнир пройдёт в начале декабря в Пекине, перед стартом команда соберётся в Китае. Чемпионка мира Арина Суркова выступит на 50 метрах баттерфляем и вольным стилем — она любит короткую воду за быстроту и надеется на удачное выступление.

Арсений Десятов отобрался на 100 метров комплексом, а Даниил Марков — на 50 метров баттерфляем. Его цель — попасть в финал, хотя соперники будут очень сильными. Главный тренер области Александр Мартынов объяснил, что пловцы готовятся дома из-за минимальной разницы во времени с Пекином. В сборную также вошли Дарья Трофимова, Виталина Симонова и Александр Жигалов.