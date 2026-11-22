Правоохранители посетили места проживания иностранных граждан, предприятия и организации, где они работают, а также общественные пространства с большим скоплением людей. К проверкам подключились сотрудники миграционного управления, уголовного розыска, подразделения по противодействию экстремизму, территориальных отделов полиции и Росгвардии.

Наибольшее количество нарушений — 167 случаев — было связано с несоблюдением правил въезда в Россию и установленного порядка пребывания в стране. Ещё 63 факта касались нарушений режима нахождения на территории РФ. Остальные 31 протокол составили по другим статьям миграционного законодательства.

По результатам рейдов сумма назначенных административных штрафов превысила миллион рублей. Кроме того, 57 иностранцев получили постановления о выдворении за пределы России, а ещё 109 человек лишились возможности въезжать в страну.

Ответственность понесли и граждане России, оказывавшие услуги иностранцам, включённым в реестр контролируемых лиц. В отношении 19 россиян составили административные материалы по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ. Речь идёт о предоставлении жилья, транспорта и других услуг таким лицам.