Как рассказал Майоров в социальных сетях, пообщаться с Прилепиным ему удалось после встречи писателя с педагогами и родителями. Во время разговора гость отдельно упомянул Новосибирск, положительно оценив отказ от проведения концерта артиста.

По словам председателя Союза отцов, Прилепин обратил внимание на то, что Новосибирск стал единственным городом в России, не допустившим выступление Пирожкова. Майоров подчеркнул, что писатель поддержал такую позицию.

В знак благодарности Сергей Майоров преподнёс Захару Прилепину икону Николая Чудотворца — святого, которого считают небесным покровителем Новосибирска. Образ изготовили на предприятии Александра Сорокина.

Напомним, Александр Ревва, выступающий под сценическим именем Артур Пирожков, планировал представить в Новосибирске программу «Перетанцуй меня» (18+). Концерт должен был пройти 29 сентября на площадке «Локомотив-Арена», однако мероприятие отменили.

Против выступления артиста ранее публично высказывался Сергей Майоров. В комментарии Сиб.фм он объяснял свою позицию публичными заявлениями Реввы и его отъездом из России после начала специальной военной операции. Впоследствии артист вернулся в страну и вновь начал давать концерты.