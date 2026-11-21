Даже в ухоженной квартире появление запаха сырости может свидетельствовать о проблемах, которые не видны при обычном осмотре. Причиной неприятного запаха нередко становятся скрытые протечки, избыточная влажность или плохая работа вентиляции. Об этом предупредили специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Как пояснили в ведомстве, влага может скапливаться в труднодоступных местах: под обоями, напольным покрытием, за шкафами и другой мебелью, а также рядом с водопроводными трубами. Дополнительным признаком проблем становится конденсат на окнах и стенах.

Длительное воздействие сырости способствует распространению плесени. Ее появление опасно для здоровья: споры грибка могут провоцировать аллергические реакции, проблемы с дыханием и ухудшение состояния людей, страдающих астмой. Поэтому специалисты советуют не пытаться перебить неприятный запах ароматизаторами, а выяснить, откуда поступает влага.

Для начала необходимо убедиться, что вентиляция работает исправно, чаще открывать окна и осмотреть помещения на предмет протечек. Особое внимание следует уделить участкам с повышенной влажностью и местам, где скапливается конденсат.

Если на поверхностях обнаружилась плесень, способ ее удаления нужно выбирать с учетом материала и масштабов поражения. Однако одной очистки недостаточно: без устранения источника сырости грибок может появиться повторно.

При обширном распространении плесени, повторном ее возникновении после уборки или последствиях серьезного затопления специалисты рекомендуют обратиться за профессиональной помощью.

В Роспотребнадзоре также предостерегли от попыток просто закрасить пораженные участки или спрятать их под отделкой. Такие меры не устраняют грибок, а только делают проблему менее заметной.