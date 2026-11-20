Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области заключило контракты на ремонт двух участков трассы «Коченево — Целинное» общей протяженностью 5,8 км.

Компания «Эллипс» приведет в порядок отрезок с 12-го по 14,8-й километр до августа 2027 года, а организация «Стройсити» займется участком с 9-го по 12-й километр со сроком сдачи до августа 2028 года.

Подрядчики обновят дорожное покрытие и уложат новое щебёночно-песчаное основание, при этом на время работ возможно введение временных схем движения транспорта.