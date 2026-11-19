Жителям Новосибирской области станет проще планировать поездки с пересадками на общественный транспорт. В 2027 году региональные власти намерены запустить систему единого билета, который позволит оплатить проезд на автобусе и пригородном поезде за один раз.

Сейчас пассажирам необходимо отдельно покупать билеты на каждый вид транспорта. После внедрения новой схемы оформить поездку на всём маршруте можно будет одной транзакцией. О планах сообщил глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский на форуме «Транспорт России».

Сегодня в области действует девять направлений, объединяющих автобусное и железнодорожное сообщение. Они обеспечивают транспортную доступность отдалённых территорий, включая Усть-Таркский, Здвинский, Кыштовский и Чистоозёрный районы, а также Венгеровский, Северный, Доволенский, Сузунский и Маслянинский округа.

Графики движения автобусов составлены с учётом расписания электричек. Благодаря этому пассажирам приходится ждать пересадки всего 15–30 минут. В результате дорога до пункта назначения занимает не более 2 часов 40 минут, а расходы на билеты могут быть меньше на тысячу рублей.

Популярность таких маршрутов продолжает расти. За январь–октябрь 2026 года мультимодальным транспортом воспользовались 124 тысячи человек. Это на 10% больше, чем за тот же период годом ранее. По итогам 2025 года пассажиропоток на этих направлениях увеличился на 35%.