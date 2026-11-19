В Кировском районе Новосибирска правоохранители начали проверку после появления в социальных сетях видеозаписи с участием девушки, которую двое человек против ее воли посадили в автомобиль. По предварительным данным местных пабликов, происшествие случилось на улице Петухова. Официальных заявлений от участников конфликта или очевидцев в полицию не поступало.

Как сообщают городские сообщества, инцидент произошел 17 ноября возле дома №105. На кадрах запечатлено, как мужчина и женщина пытаются усадить сибирячку в легковой автомобиль. Девушка сопротивляется, кричит, плачет и бьет ногами по дверям машины. Несмотря на ее попытки вырваться, в итоге автомобиль уезжает вместе с ней.

В комментариях к публикациям пользователи выдвинули другую версию случившегося. По предположениям местных жителей, девушка могла быть нетрезва, а пытавшиеся посадить ее в машину люди — ее родственниками или близкими.

В региональном управлении МВД сообщили, что информация о произошедшем уже зарегистрирована. Несмотря на отсутствие официальных обращений, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

«В полицию сообщений и заявлений не поступало. Вместе с тем сотрудниками полиции выявленная публикация в СМИ зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.