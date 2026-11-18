Новосибирские организации всё чаще ограничивают сотрудникам доступ к зарубежным нейросетям. Основная причина таких мер — опасность передачи конфиденциальных сведений и персональных данных клиентов сторонним сервисам. Об этом Сиб.фм рассказал руководитель направления информационной безопасности ГК ОТР Кирилл Уголев.

По словам специалиста, работники нередко используют чат-боты как обычные офисные программы и не задумываются о последствиях загрузки туда рабочих файлов. После передачи документов во внешний сервис компания уже не может полностью контролировать дальнейшее хранение и использование информации. В частности, иностранные платформы работают в другой правовой юрисдикции, поэтому добиться удаления переданных материалов бывает сложно.

Особую обеспокоенность вызывает обработка персональных данных. Например, если сотрудник загружает в зарубежную нейросеть клиентскую базу с контактами, это может считаться трансграничной передачей информации. Для таких действий необходимо соблюдать требования законодательства, включая уведомление Роскомнадзора и наличие законных оснований. В противном случае ответственность может лечь на работодателя.

Как отметил Уголев, сотрудники передают искусственному интеллекту не только тексты для обработки. В нейросети могут попадать фрагменты программного кода с паролями и ключами доступа, сведения из CRM-систем и договоры. При этом пользователи часто не воспринимают подобные действия как угрозу безопасности.

Проблема становится всё масштабнее. По данным, которые привёл эксперт, в 2026 году с утечками информации через ИИ-сервисы столкнулись 40% организаций. Годом ранее этот показатель составлял 6%.

Компании рискуют получить санкции не только за произошедшую утечку, но и за недостаточную защиту данных. Внутренние правила, ограничивающие использование сторонних нейросетей, могут подтвердить, что работодатель принимал меры безопасности. При повторной утечке персональных данных оборотные штрафы, предусмотренные законодательством, могут достигать 500 млн рублей.

Однако, по мнению эксперта, одного запрета недостаточно. Сотрудники могут обходить ограничения с помощью личных телефонов, фотографировать рабочие документы и отправлять их в чат-боты. В таком случае службе информационной безопасности будет ещё труднее отслеживать передачу сведений.

Уголев считает, что вместе с ограничениями компаниям необходимо предлагать работникам безопасные альтернативы. Среди возможных решений — российские ИИ-сервисы и модели, работающие непосредственно внутри корпоративной инфраструктуры. Также важно определить, какие категории данных разрешено обрабатывать во внешних системах, а какие должны оставаться исключительно в защищённой сети организации.

Для контроля передачи информации специалист рекомендует использовать специальные средства информационной безопасности.

По прогнозу Уголева, крупные компании Новосибирска постепенно откажутся от зарубежных нейросетей в рабочих процессах. Их заменят отечественные разработки и модели, размещённые на собственных ресурсах организаций. Выбор технологии будет зависеть прежде всего от уровня конфиденциальности обрабатываемых данных. Чем строже требования к защите, тем ближе нейросеть должна находиться к внутренней инфраструктуре компании.