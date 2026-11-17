Возможность получать заработную плату в цифровых рублях не означает, что работники должны переходить на новый формат расчётов. Работодатель не вправе самостоятельно навязывать такой способ выплаты. Об этом Сиб.фм рассказал адвокат Алексей Белоус.

Как пояснил юрист, для перечисления зарплаты в цифровых рублях необходимо согласие сторон, а также техническая готовность организации проводить такие операции. Сотрудник не обязан открывать цифровой счёт, но и работодатель не должен менять порядок выплат только по просьбе работника без соответствующих договорённостей.

Белоус разъяснил, что законодательство предусматривает выплату заработной платы в российских рублях. Это закреплено в статье 131 Трудового кодекса РФ. В то же время статья 140 Гражданского кодекса относит расчёты цифровыми рублями к безналичным платежам. Поэтому использование цифровой формы валюты не противоречит требованию о выплате зарплаты в рублях.

Отдельно адвокат обратил внимание на статью 136 Трудового кодекса. Она регулирует перечисление заработка в кредитную организацию, выбранную сотрудником, в соответствии с условиями трудового или коллективного договора. При этом выбор банка и перевод средств на цифровой счёт — не одно и то же: счета цифрового рубля ведёт Банк России, а коммерческие банки предоставляют доступ к платформе.

Также юрист подчеркнул, что поэтапное введение обязанности принимать цифровые рубли для отдельных продавцов касается только расчётов с покупателями. К выплате заработной платы это требование отношения не имеет.