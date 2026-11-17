В Новосибирске дорожные службы продолжат следить за состоянием улиц и устранять дефекты даже в зимний период. Несмотря на то, что основная программа ремонта на этот год была полностью выполнена еще в сентябре, власти не прекращают контролировать качество дорожного полотна и оперативно проводят поддерживающие работы.

Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что для срочного зимнего ремонта муниципалитет использует специальную технику — термос-бункеры, которые позволяют работать с литым асфальтом в холода.

Руководитель департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов уточнил технические детали такого содержания улиц. По его словам, современные технологии с применением холодной и литой асфальтобетонной смеси сохраняют свою эффективность при температуре до минус 10 градусов. Литой асфальт отличается уникальными самоуплотняющимися свойствами, благодаря чему отпадает необходимость в дополнительном утрамбовывании покрытия катками.

Для точечного и качественного восстановления дефектов на мостовых сооружениях и улицах задействованы термос-бункеры с подогревом (кохеры). Как отметил Александр Стефанов, сейчас данная технология активно применяется в Октябрьском районе, где в текущем году зафиксировано наибольшее количество локальных повреждений дорожного полотна.