В нескольких районах Новосибирска горожане заметили необычную активность — на улицах звучали сирены оповещения. Сигналы вызвали вопросы у жителей, поскольку официальной информации о чрезвычайных ситуациях в регионе на тот момент не поступало.

В региональном МЧС ранее уточнили, что обслуживание и запуск городских систем звукового оповещения не относятся к компетенции ведомства. Эти вопросы находятся в ведении мэрии Новосибирска и районных администраций.

Причину включения сирен позднее раскрыли журналисту Сиб.фм в ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО». Там сообщили, что звуковые сигналы прозвучали в рамках тренировки системы оповещения населения. Таким образом, тревожные звуки были частью плановых мероприятий и не свидетельствовали о возникновении реальной угрозы.