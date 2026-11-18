Вечером 17 ноября 2026 года в Кемеровской области произошла крупная авиакатастрофа: военно-транспортный самолет Ан-12, выполнявший плановый рейс из Новосибирска в Канск, разбился около села Ягуново в пяти километрах от кемеровского аэропорта. На борту находились 19 человек — экипаж и сопровождающие лица, никто не выжил, сообщает Эксперт Сибирь.

По словам очевидцев, борт загорелся еще в воздухе, превратившись в «огненный шар», после чего резко потерял высоту и взорвался при столкновении с землей. Причиной ЧП стала утечка керосина, спровоцировавшая пожар.



Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично возглавил оперативный штаб на месте происшествия, где силы МЧС уже ликвидировали возгорание.



Минобороны РФ подтвердило факт крушения из-за технической неисправности, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.



Эта трагедия пополняет печальную статистику происшествий с легендарными советскими Ан-12, которые, несмотря на прекращение производства более 50 лет назад, продолжают эксплуатироваться в сложных условиях.