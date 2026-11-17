В Новосибирске 17 ноября завершилось очередное рассмотрение дела об убийстве 16-летнего Дмитрия Абрамова. Суд вынес оправдательный приговор Ивану Прудникову, которого обвиняли в расправе над подростком на пляже «Бумеранг» летом 2018 года. Об этом Сиб.фм сообщил адвокат мужчины Владимир Бузюргин.

По словам защитника, решение суда стало следствием вердикта присяжных, которые ранее вновь признали Прудникова невиновным. Адвокат отметил, что это уже четвертый оправдательный вердикт по делу, однако сам оправдательный приговор вынесен в третий раз.

Трагедия произошла 28 июня 2018 года. Дмитрий Абрамов отдыхал с семьей в кемпинге на пляже «Бумеранг». Утром он направился в уличный туалет, а вскоре вернулся к родным с ножевыми ранениями шеи. Подросток скончался на руках близких.

Следствие считало причастным к преступлению Ивана Прудникова, который в то время работал охранником кемпинга. В сентябре 2021 года его задержали в Калининграде. На первых допросах мужчина признал вину, но впоследствии отказался от этих показаний. В суде он заявил, что оговорил себя из-за давления со стороны следователей, которые, по его утверждению, применяли к нему физическое и психологическое воздействие.

Разбирательство по делу неоднократно проходило заново. Присяжные приходили к выводу о невиновности Прудникова, в том числе учитывая представленные стороной защиты доводы об алиби. Однако оправдательные решения отменялись после апелляций прокуратуры и жалоб представителей потерпевших.

В октябре 2025 года ход расследования привлек внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил подготовить доклад об обстоятельствах дела.

Адвокат Владимир Бузюргин пока не берется говорить о том, будет ли прокуратура вновь оспаривать решение суда. По его словам, сейчас главное, что его подзащитный остается на свободе.