С наступлением зимы автомобилистам Новосибирска придется учитывать дополнительные требования к эксплуатации транспорта. С 1 декабря легковые машины и легкие грузовики должны быть оборудованы зимними шинами на всех колесах. За несоблюдение этого правила предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Также водителям стоит помнить о санкциях за распространенные нарушения ПДД. Размер взыскания зависит от тяжести проступка:

превышение скорости на 20–40 км/ч — 750 рублей;

на 40–60 км/ч — от 1 500 до 2 250 рублей;

на 60–80 км/ч — от 3 000 до 3 750 рублей;

более чем на 80 км/ч — 7 500 рублей или лишение водительских прав;

проезд на запрещающий сигнал светофора — 1 500 рублей, при повторном нарушении — 7 500 рублей;

непристегнутый ремень безопасности — 1 500 рублей.

Еще один момент, который необходимо проверить, — срок действия водительского удостоверения. С 1 января 2026 года автоматическое продление прав прекратилось. Если документ просрочен и водитель не получил новый, за управление автомобилем ему может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Наказание предусмотрено и за повторную езду без действующего полиса ОСАГО в течение года: сумма составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Безбилетный проезд: повышение штрафа пока обсуждается

Изменения могут коснуться и пассажиров общественного транспорта. В Новосибирской области предложили увеличить штраф за поездку без билета с 1 000 до 2 500 рублей. Инициативу поддержал транспортный комитет регионального Заксобрания. Однако пока это только предложение, действующий размер взыскания остается прежним.

Санкции за нарушение сроков восстановления территорий

Штрафы предусмотрены также для тех, кто не приводит в порядок участки после земляных работ в установленные сроки. В Новосибирской области с 25 июня действуют следующие размеры взысканий:

для граждан — от 2 000 до 5 000 рублей;

для должностных лиц — от 25 000 до 40 000 рублей;

для организаций — от 150 000 до 300 000 рублей.

С начала 2026 года в Новосибирске за нарушения правил восстановления территорий после разрытий назначили штрафы почти на 9 млн рублей.