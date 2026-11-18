Под Новосибирском готовятся к открытию нового предприятия по производству продуктов быстрого приготовления. Завод компании «Сэлтикс» планируют запустить в начале 2027 года. Он появится на территории промышленно-логистического парка на участке площадью 12,8 гектара. Об этом сообщает infopro54.

На первоначальном этапе предприятие будет выпускать лапшу, картофель и бульоны быстрого приготовления. В дальнейшем производитель намерен расширить линейку товаров, добавив в неё напитки, снеки и замороженные продукты.

О сроках реализации проекта сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф на заседании бюджетного комитета регионального парламента. Инвестиционную инициативу впервые представили на областном инвестсовете в марте 2025 года.

Объём вложений в первую очередь оценивали в 4,9 млрд рублей. Общая стоимость проекта может составить около 13 млрд рублей. До запуска собственного производства компания выпускала продукцию на контрактных площадках во Вьетнаме, а затем решила перенести производство в Россию.