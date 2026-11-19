Депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин раскритиковал проект бюджета Новосибирской области, указав на дисбаланс в расходах, пишет Сиб.фм.

На фоне сокращения финансирования детского спорта почти на миллиард рублей и урезания затрат на здравоохранение и образование регион продолжает тратить десятки миллионов рублей на зарплаты хоккеистов «Сибири».

Парламентарий привел данные о доходах легионеров, достигающих 55 млн рублей за сезон, и назвал нелогичным привлечение игроков из стран, поддерживающих санкции, при одновременном дефиците средств для местных спортивных секций.

Несмотря на эти возражения и общий рост госдолга до 45 млрд рублей, бюджет был принят в первом чтении большинством голосов, а срок внесения поправок установлен до 1 декабря.