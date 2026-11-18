В новосибирском микрорайоне «Европейский берег» продолжается возведение новой школы на 1100 мест. Строительство ведет застройщик ООО «Брусника» в рамках договора о комплексном развитии территории, что позволило реализовать проект без привлечения бюджетных средств.

На данный момент строительная готовность объекта достигает 40%. Представители девелопера отмечают, что работы идут с опережением графика. Уже возведен монолитный каркас, выполнена гидроизоляция, проложены каналы для внутренних коммуникаций. В ближайший месяц строители планируют замкнуть тепловой контур и подать теплоноситель, чтобы вести внутреннюю отделку в зимнее время. Завершить монтаж намечено к концу 2027 года, а в первом квартале 2028-го завезти мебель и оборудование. 1 сентября 2028 года школа примет первых учеников.

Пятиэтажное здание отличается уникальной планировкой. Его сердцевину занимают общие пространства: атриум, библиотека, столовая, зрительный и два спортивных зала. Предусмотрены раздельные блоки для младших и старших классов с отдельными входами. На территории обустроят стадион, зеленые зоны и линейный парк.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, проинспектировавший ход работ, подчеркнул, что появление современного образовательного кластера решит острую нехватку учебных мест в активно застраивающемся микрорайоне. Градоначальник отметил, что в учреждении будет создана среда, продуманная до мелочей, а рисков срыва сроков на данный момент не наблюдается.