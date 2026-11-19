В Новосибирской области всё больше жителей выбирают комбинированные маршруты «автобус + электричка» для поездок в областной центр. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

За первые десять месяцев 2026 года таким способом воспользовались 124 тысячи человек, что на 10% превышает показатели прошлого года. Сейчас в регионе действует девять подобных маршрутов, связывающих с Новосибирском отдалённые районы, включая Усть-Таркский, Здвинский, Кыштовский и другие муниципалитеты.

Ключевое преимущество схемы — экономия времени и денег. Пересадка занимает всего 15–30 минут, а общая стоимость поездки может быть ниже на тысячу рублей по сравнению с альтернативными вариантами.