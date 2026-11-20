Новосибирский аэропорт Толмачёво столкнулся с массовыми задержками рейсов 20 ноября.



Самолет авиакомпании «Северный ветер» из Камраня прибудет в Новосибирск с опозданием на 4,5 часа — в 10:30 вместо запланированных 6:00.



Также на четыре часа отстает от графика борт S7 из Петропавловска-Камчатского, который приземлится только в 19:00.



Кроме того, зафиксированы сбои в расписании самолетов из Хабаровска и Братска. Официальные причины задержек пока не уточняются.