Житель Искитима Сергей Истомин получил условный срок за попытку подкупа инспекторов ДПС и угрозы в их адрес. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

После остановки за признаки пьяного вождения и отказа от медосвидетельствования мужчина предложил двум сотрудникам полиции по 30 тысяч рублей за закрытие дела. Получив отказ, он стал угрожать стражам порядка расправой.

Суд признал его виновным в покушении на дачу взятки и применении насилия к представителям власти, назначив три года лишения свободы условно и штрафом 120 тысяч рублей. Также осужденный выплатит по 15 тысяч рублей компенсации морального вреда каждому из пострадавших инспекторов.