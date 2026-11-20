Живую ель или сосну лучше покупать за три-пять дней до Нового года, в период с 26 по 28 декабря, рассказала РИА Новости руководитель консультационного центра «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Галина Лаухина. Пихту можно купить раньше — за пять-семь дней до праздника.

Перед тем как занести дерево в квартиру, его нужно дать адаптироваться к теплу: на два-три часа поставить в прохладное место, например, на балкон. А в комнате ёлку стоит разместить как можно дальше от батарей и других источников тепла — тогда она не пересохнет и сохранит нарядный вид до конца праздников, добавила собеседница.