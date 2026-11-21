В Новосибирске за одни сутки сотрудники агентства безопасности «Гвардия» выявили 12 случаев попыток хищения товаров из магазинов. В семи эпизодах к правонарушениям оказались причастны несовершеннолетние. Об этом сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

По информации организации, часть подростков удалось задержать непосредственно в торговых точках. В частности, в 12:05 на улице 1905 года сотрудники группы быстрого реагирования остановили 16-летнего юношу, которого подозревают в неоднократных мелких хищениях. После того как его мать компенсировала причинённый магазину ущерб, подростка отпустили.

Ещё один случай произошёл в 13:20 на улице Каменской. Там задержали 17-летнего молодого человека. Ущерб торговой точке также возместила его мать.

В 14:14 в супермаркете микрорайона Горский выявили 14-летнего подростка, пытавшегося вынести товары на сумму около 5 тысяч рублей. Деньги за похищенное внесли в кассу его родители, чтобы урегулировать ситуацию без привлечения полиции.

Кроме того, днём ранее в магазинах задержали ещё четырёх несовершеннолетних в возрасте 12, 14 и 17 лет. Во всех случаях родители подростков возместили ущерб.

В агентстве напомнили, что по российскому законодательству уголовная ответственность за кражу наступает с 14 лет. Дети младше этого возраста не могут быть привлечены к уголовному наказанию, однако их родители или законные представители обязаны компенсировать причинённый ущерб.

По данным «Гвардии», за октябрь в Новосибирске задержали 109 несовершеннолетних, подозреваемых в попытках краж из магазинов.