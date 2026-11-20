В Новосибирской области участились случаи мошеннических рассылок, в которых злоумышленники выдают себя за представителей МЧС. Жителям и предпринимателям направляют электронные письма с сообщениями о якобы предстоящих внеплановых проверках. Получателей также просят предоставить конфиденциальную информацию. Об этом предупредили в региональном управлении ведомства.

В МЧС пояснили, что официальные сообщения ведомства отправляются только с адресов, заканчивающихся на @mchs.gov.ru. Письма с других доменов могут быть поддельными.

Особую осторожность следует проявлять при получении PDF-документов с QR-кодами. Переход по ним может привести на фишинговые сайты, с помощью которых мошенники собирают персональные данные. В настоящих документах обязательно указываются дата, номер и подпись, в том числе электронная цифровая.

Если письмо вызывает подозрения, не стоит открывать ссылки и сканировать QR-коды. Проверить достоверность уведомления можно, обратившись непосредственно в территориальный отдел пожарного надзора.