После 20 ноября в Центральном округе Новосибирска начнут устанавливать новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Ограничения затронут 15 участков улиц и будут действовать в разное время — постоянно, по ночам или в отдельные дни недели.

Изменения коснутся Каменской, Военной, Красногорской, Холодильной, Новой, Вавилова, Галущака, Ельцовской, Рельсовой и других улиц. На отдельных отрезках запрет введут в ночные часы, на некоторых — по определённым дням. На 2-й Владимировской ограничат не только стоянку, но и остановку транспорта.

Также новые знаки появятся возле парка «Заельцовский», на улицах Селезнёва, Салтыкова-Щедрина и Сибирской, а также в нескольких внутриквартальных проездах.

В мэрии пояснили, что меры направлены на повышение безопасности дорожного движения. Автомобили нарушителей могут эвакуировать.