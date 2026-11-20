Госавтоинспекция Новосибирской области напомнила о строгих нормах труда и отдыха для водителей автобусов, нарушение которых напрямую угрожает безопасности пассажиров, пишет Сиб.фм.

Согласно приказу Минтранса, непрерывное управление транспортным средством не должно превышать 4,5 часа, после чего обязателен перерыв минимум на 45 минут, а ежедневный междусменный отдых должен составлять не менее 11 часов.

Контроль за соблюдением графика ведется через данные тахографов, которые фиксируют время работы, скорость и попытки вмешательства в систему. За переутомление водителей и игнорирование норм отдыха ответственность несет перевозчик: штрафы для юридических лиц достигают 50 тысяч рублей.

Пассажирам, заметившим признаки усталости или небезопасного вождения у водителя, рекомендуется сообщать об этом в министерство транспорта региона, Ространснадзор или ГИБДД.