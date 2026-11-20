Почти половина жителей Новосибирска приобрели подарки мужчинам к Международному мужскому дню. Согласно исследованию Авито, 49% опрошенных решили поздравить близких, друзей или коллег с праздником. В среднем на подарок респонденты планировали потратить около 4,5 тысячи рублей. Об этом Сиб.фм сообщили в компании.

При этом 30% участников опроса узнали о Международном мужском дне только в ходе исследования, но после этого тоже решили кому-нибудь сделать подарок. Ещё 19% заранее собирались отметить эту дату. Из них 11% поздравили мужей или партнёров, 5% — отцов, 2% — друзей или коллег и 1% — сыновей.

Какие подарки выбирают новосибирцы

В числе наиболее востребованных презентов оказались наборы для бритья и ухода за кожей, а также одежда и аксессуары. Каждый из этих вариантов выбрали по 20% респондентов. Ещё 16% предпочли смартфоны и планшеты, а 15% — инструменты и товары для ремонта.

Средняя сумма, которую жители города готовы были выделить на подарок, составила 4,5 тысячи рублей. При этом 20% опрошенных планировали потратить до тысячи рублей, 36% — от одной до трёх тысяч, а 23% — от трёх до пяти тысяч рублей.

Более дорогие подарки рассматривали реже: 10% участников исследования рассчитывали на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, 7% — от пяти до двадцати тысяч, а 4% были готовы потратить ещё больше.

На что обращают внимание при выборе

Большинство новосибирцев стараются учитывать пожелания получателя. Так, 34% опрошенных выбирают то, о чём мужчина сам рассказывал или просил. Ещё 15% предпочитают прямо спросить, какой подарок ему нужен.

При этом 13% респондентов ориентируются на популярные товары и скидки, а 12% ищут идеи в тематических подборках и обзорах. Девять процентов выбирают презенты по собственному вкусу, а 2% советуются с близкими будущего получателя.

Главными характеристиками хорошего подарка жители назвали практичность и пользу (44%), а также качество и надёжность (41%). Для 22% важна стоимость презента, столько же обращают внимание на распродажи.

Молодые участники исследования в возрасте 18–24 лет чаще других ориентируются на отзывы покупателей и рейтинг продавца. Этот фактор отметили 22% представителей данной группы против 16% в среднем по выборке. Также молодёжь чаще учитывает скорость доставки и известность бренда — по 13% против 10% среди всех опрошенных.

Как реклама влияет на покупки

Влияние интернет-рекламы на выбор подарка отметили 76% участников исследования. Для 20% рекламные предложения стали одним из основных факторов при покупке. Ещё 29% обращают на них внимание, но окончательное решение принимают с учётом характеристик товара. Периодически сталкиваются с подобными предложениями 27% респондентов.

Особенно заметно влияние онлайн-рекламы среди молодых жителей в возрасте 18–23 лет.

Чаще всего подходящие товары новосибирцы находят на площадках электронной коммерции — такой вариант выбрали 64% опрошенных. Социальные сети заняли второе место с результатом 35%. Ещё 30% замечают рекламные предложения в поисковых системах, а 20% — на видеоплатформах.