В Новосибирске начал работу магазин нового формата сети «Лента» — компактный гипермаркет-дискаунтер. Торговую точку открыли на улице Богдана Хмельницкого, 101, у въезда в крупный жилой микрорайон.

Площадь торгового зала составляет 1513 квадратных метров, а всего объект занимает 2135 квадратных метров. Для сравнения, стандартные магазины такого формата обычно имеют площадь от 2500 до 4000 квадратных метров.

Покупателям предлагают около 8 тысяч наименований товаров. В ассортимент вошли продукты повседневного спроса, мясная продукция, напитки, сладости и бытовая химия. Магазин открыт ежедневно с 8:00 до 23:00.

Товары в торговом зале размещают преимущественно прямо в транспортных коробах. Также применяется палетная выкладка, благодаря которой в магазине можно хранить больше востребованной продукции.

В компании рассчитывают, что расположение рядом с жилой застройкой сделает новый магазин удобным местом для ежедневных покупок.