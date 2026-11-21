В Новосибирской области зафиксировали новую схему обмана, при которой мошенники выдают себя за представителей МЧС. Они направляют жителям и предпринимателям электронные сообщения с предупреждениями о якобы предстоящих внеплановых проверках и требуют предоставить конфиденциальные сведения. Об опасности сообщили в региональном управлении ведомства.

В пресс-службе МЧС подчеркнули, что настоящие сотрудники ведомства не рассылают подобные требования по собственной инициативе. Официальная электронная почта министерства имеет домен @mchs.gov.ru . Письма, отправленные с других адресов, могут оказаться частью мошеннической схемы.

Отдельное внимание специалисты советуют обратить на вложения в формате PDF с QR-кодами. Их сканирование может перенаправить пользователя на поддельный ресурс, где злоумышленники пытаются получить личную информацию.

В МЧС также напомнили, что официальные документы обязательно содержат регистрационный номер, дату оформления и подпись, включая электронную цифровую подпись.

Получив подозрительное письмо, не стоит открывать прикреплённые файлы или переходить по указанным ссылкам. Если возникли сомнения относительно предстоящей проверки, информацию лучше уточнить самостоятельно, обратившись в территориальное подразделение пожарного надзора.