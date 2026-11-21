Специалисты Роспотребнадзора Новосибирской области обратили внимание жителей на последствия систематического недосыпания. По словам медиков, недостаток ночного отдыха может негативно отражаться на работе организма и повышать вероятность развития различных хронических заболеваний.

Взрослым рекомендуется выделять на сон от семи до восьми часов ежедневно. Если человек регулярно не высыпается, это может привести к снижению защитных функций иммунной системы, увеличению риска заболеваний сердца и сосудов, появлению лишнего веса и ухудшению памяти и внимания.

В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что во время сна организм не просто отдыхает, а активно восстанавливается. В этот период происходит регуляция гормональных процессов и очищение мозга от токсичных веществ.

Для поддержания здорового режима специалисты советуют придерживаться постоянного времени отхода ко сну и пробуждения. Также рекомендуется отказаться от использования смартфонов и других электронных устройств примерно за час до ночного отдыха.

Ещё одним важным условием качественного сна является комфортная обстановка в спальне. В частности, медики рекомендуют поддерживать в комнате прохладную температуру.