В Новосибирске состоялась научно-практическая встреча, на которой представители Следственного комитета и научного сообщества рассмотрели актуальные угрозы на финансовом рынке. Участники обсудили, как эффективнее выявлять мошеннические операции, пресекать незаконные схемы и совершенствовать расследование экономических преступлений. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Конференция прошла 19 ноября. Ее проведение организовали следственное управление СК РФ по Новосибирской области совместно с местным филиалом Московской академии Следственного комитета имени А. Я. Сухарева.

В центре внимания оказались новые способы совершения преступлений в финансовой сфере и сложности, с которыми сталкиваются правоохранители при их расследовании. Ученые и практикующие следователи поделились опытом, обсудили действующие механизмы противодействия нелегальным операциям и возможные пути их улучшения.

Отдельный блок дискуссии посвятили применению законодательства на практике. Участники рассмотрели, какие подходы могут помочь повысить качество расследований и своевременно выявлять нарушения на финансовом рынке.

Завершилась конференция выработкой предложений по дальнейшему развитию следственной практики. Подготовленные рекомендации также направлены на профилактику финансовых преступлений и повышение результативности борьбы с мошенническими схемами.