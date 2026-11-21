За минувшие сутки в Новосибирской области сотрудники экстренных служб ликвидировали 15 пожаров, девять из которых произошли в жилом секторе. Кроме того, спасатели устраняли последствия семи дорожно-транспортных происшествий. ЧП на водных объектах не зарегистрированы.

Один из пожаров произошёл ночью 20 ноября в Искитиме. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, и уже через три минуты на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

К этому времени огонь охватил баню. Пожарным потребовалось 12 минут, чтобы справиться с открытым горением. В тушении участвовали восемь человек, были задействованы две единицы спецтехники.

В результате происшествия повреждена баня на площади 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В МЧС России призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Спасатели рекомендуют регулярно проверять состояние печей и дымоходов, не оставлять включённые обогреватели без присмотра и не перегружать электросеть. Также специалисты советуют отказаться от курения в помещениях и установить дома автономный пожарный извещатель и огнетушитель.