В Бердске Новосибирской области продолжаются поиски 23-летнего Никиты Филичева. Молодой человек перестал выходить на связь 20 ноября, и с тех пор информации о его местонахождении нет. Ориентировку на пропавшего распространил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

По информации добровольцев, рост Никиты составляет около 170 сантиметров. У него плотное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В последний раз молодого человека видели в светло-бежевой куртке с капюшоном, синих брюках и темно-серых ботинках. При себе он имел черный пакет.

Волонтеры обращают особое внимание на то, что пропавший нуждается в медицинской помощи. При этом он может находиться не только в Бердске, но и в любом другом районе.

Всех, кто видел Никиту Филичева или располагает сведениями, которые могут помочь установить его местонахождение, просят позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8 (800) 700-54-52 либо обратиться в полицию по телефону 112.