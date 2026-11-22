Трагическая авария произошла вечером 21 ноября в Искитимском районе Новосибирской области. На дороге между Линёво и Листвянским погиб мужчина, ещё два человека получили травмы и оказались в больнице. Информацию о происшествии предоставили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось около 17:25 на четвёртом километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 потерял контроль над машиной. Легковушка покинула проезжую часть, перевернулась и столкнулась с препятствием.

За рулём находился мужчина 1980 года рождения. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не оказалось водительского удостоверения.

Последствия аварии оказались тяжёлыми для находившихся в салоне людей. Один из пассажиров — мужчина примерно 50 лет — скончался на месте происшествия. Других пострадавших, мужчину и женщину ориентировочно 45–50 лет, с различными повреждениями госпитализировали.