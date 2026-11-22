На остановке «Горбольница» на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске произошёл конфликт с участием водителя кроссовера и шофёра общественного транспорта. После столкновения автомобилей мужчина перешёл к агрессивным действиям и повредил автобус.
Видеозапись произошедшего появилась в МАКС-канале «АСТ-54 — главное в Новосибирске». По словам очевидцев, автомобилист сначала врезался в автобус, после чего начал выяснять отношения с его водителем. В конфликт также вмешалась жена мужчины, которая держала на руках маленького ребёнка и вместе с супругом кричала на шофёра.
Однако словесной перепалкой ситуация не ограничилась. Мужчина принялся наносить удары по стёклам автобуса, повредив в том числе переднюю дверь.
Когда водитель общественного транспорта попытался отъехать от остановки, агрессивный автомобилист бросился следом и забрался в салон. Там он забрал личные вещи водителя. После этого мужчина вместе с женой стал пинать их прямо на улице.
Обстоятельства произошедшего пока уточняются.