Видеозапись произошедшего появилась в МАКС-канале «АСТ-54 — главное в Новосибирске». По словам очевидцев, автомобилист сначала врезался в автобус, после чего начал выяснять отношения с его водителем. В конфликт также вмешалась жена мужчины, которая держала на руках маленького ребёнка и вместе с супругом кричала на шофёра.

Однако словесной перепалкой ситуация не ограничилась. Мужчина принялся наносить удары по стёклам автобуса, повредив в том числе переднюю дверь.

Когда водитель общественного транспорта попытался отъехать от остановки, агрессивный автомобилист бросился следом и забрался в салон. Там он забрал личные вещи водителя. После этого мужчина вместе с женой стал пинать их прямо на улице.

Обстоятельства произошедшего пока уточняются.