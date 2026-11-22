Особенностью нынешнего турнира стало участие сельских хоккейных коллективов Новосибирской области на льду «Сибирь-Арены». Для районных команд это первое выступление на главной хоккейной площадке региона.

Поздравить спортсменов с началом соревнований пришли трёхкратный чемпион мира, легендарный советский хоккеист Вячеслав Анисин, депутат Госдумы Александр Аксёненко, министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, руководитель областной Федерации хоккея Виталий Корягин и глава Краснозёрского района Богдан Луцкий.

Стартовые встречи получились результативными. Хоккеисты «Чайки» из Сузуна оказались сильнее соперников из татарского «Луча», завершив матч со счётом 12:3.

Карасукский «Локомотив» уверенно переиграл краснозёрский «Элеватор» — 7:0. Ещё одна встреча завершилась победой кыштовских «Медведей»: команда обыграла «Звезду» из Здвинска со счётом 10:4.

Таким образом, районные коллективы не только получили возможность сыграть на арене профессионального уровня, но и начали региональный этап соревнований с ярких и результативных матчей.