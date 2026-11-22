В Новосибирске стартовал региональный этап XVI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига». Торжественная церемония открытия сезона 2026–2027 прошла 21 ноября. Участники выступают в дивизионах «Лига Надежды» и «Лига Мечты».
Особенностью нынешнего турнира стало участие сельских хоккейных коллективов Новосибирской области на льду «Сибирь-Арены». Для районных команд это первое выступление на главной хоккейной площадке региона.
Поздравить спортсменов с началом соревнований пришли трёхкратный чемпион мира, легендарный советский хоккеист Вячеслав Анисин, депутат Госдумы Александр Аксёненко, министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, руководитель областной Федерации хоккея Виталий Корягин и глава Краснозёрского района Богдан Луцкий.
Стартовые встречи получились результативными. Хоккеисты «Чайки» из Сузуна оказались сильнее соперников из татарского «Луча», завершив матч со счётом 12:3.
Карасукский «Локомотив» уверенно переиграл краснозёрский «Элеватор» — 7:0. Ещё одна встреча завершилась победой кыштовских «Медведей»: команда обыграла «Звезду» из Здвинска со счётом 10:4.
Таким образом, районные коллективы не только получили возможность сыграть на арене профессионального уровня, но и начали региональный этап соревнований с ярких и результативных матчей.