Объект имеет площадь 524 квадратных метра. Будущему исполнителю предстоит провести необходимые измерения, изучить элементы здания и оценить надёжность несущих конструкций. По итогам проверки потребуется подготовить официальное техническое заключение. Оно станет основанием для дальнейших решений относительно сноса сооружения.

На проведение обследования из городского бюджета выделили 61 778 рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 27 ноября. Завершить работу и передать заказчику итоговые документы необходимо до 16 декабря.

Здание относится к исторической застройке города: его построили в период с 1933 по 1935 год. Изначально оно было деревянным, однако впоследствии на его месте появился кирпичный корпус. В советские годы в помещениях находилось троллейбусное управление. В последние десятилетия сооружение пустует и не эксплуатируется.